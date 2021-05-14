İsrail dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda bir anne ve 3 çocuğunu uykularında katletti
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İsrail dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda bir anne ve 3 çocuğunu uykularında katletti

İsrail dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda bir anne ve 3 çocuğunu uykularında katletti
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda yıkılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu yaşamlarını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda yıkılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu yaşamlarını yitirdi.

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar Filistinli Attar ailesinin hayatını söndürdü. Daha önce herhangi bir uyarıda bulunulmadan 5 hava saldırısı düzenlenmesi sonucu Attar ailesine ait ev bir anda yerle bir oldu.

Evin enkazından baba Muhammed Haşim el-Attar ve kardeşi sağ çıkarılırken, genç anne Lima el-Attar (27) çocukları Muhammed (5 aylık), Emire (6), İslam'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.

"Attar ailesinin fertleri İsrail tarafından kanlı bir katliamla şehit edildi"

AA muhabirine konuşan Attar'ın akrabası Abdu Rabbuh, baba Muhammed el-Attar'ın saldırı sonucu büyük bir gürültüyle çöken binadan çıkarıldığını ancak eşi ile çocuklarını kaybettiğini belirtti.

Olayın yaşandığı anlarda Attar'ın evde bir arkadaşı ve kardeşi ile sohbet ettiğini kaydeden Rabbuh, saldırı başlayınca panik yaşayan Attar'ın arkadaşının ikinci kattan atladığını söyledi.

Rabbuh, şöyle devam etti:

"Camdan atlayan bu genç, Attar ile kardeşini enkazın altından çıkarmayı başardı. Ancak Attar'ın evin orta kısımlarındaki odada olan üç çocuğu ve eşine ise ulaşılamadı. Daha sonra naaşları kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı."

"Çocuklar uyuyordu"

Çocukların saldırı sırasında uyuduğunu söyleyen Rabbuh, "Attar ailesinin fertleri İsrail tarafından kanlı bir katliamla şehit edildi." ifadelerini kullandı.

Rabbuh, patlamalarda birçok yıkım yaşandığını belirterek, "İnsan aklının alamayacağı derecede büyük patlamalar yaşandı ve patlamalar sonucunda çıkan alevleri tarif edemiyorum." dedi.

Saldırılar nedeniyle 13 yaşındaki kızı Dua'nın korkudan baygınlık geçirdiğini ifade eden Rabbuh, saldırıların ardından korktukları için evlerinde kalamadıklarını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okula sığındıklarını belirtti.

Rabbuh, "Okula giden yol 3 saatten fazla sürdü, saldırılardan kaynaklanan korku, gerginlik ve travma ile doluydu." diye konuştu.

Öte yandan sivil savunma ekipleri, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde hava bombardımanları sonucu yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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