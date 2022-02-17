İsrail donanması ilk kez deniz tatbikatı IMX22'ye katıldı

İsrail donanması, ABD başta olmak üzere çok sayıda devletin katılımıyla Kızıldeniz ve Bahreyn karasularında yapılan Orta Doğu'nun en büyük uluslararası deniz tatbikatı IMX22'ye katıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, IMX22'nin bugünkü ayağının, İsrail deniz kuvvetlerinden subayların katılımıyla Bahreyn'deki ABD Donanmasının 5'inci Filosu'nda düzenlenen resmi törenle başladığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikat sırasında, İsrailli sualtı görevleri özel timlerinin, 5. Filo'daki meslektaşlarıyla birlikte, Bahreyn deniz sahasındaki sualtı tespit ve kurtarma operasyonlarına ek olarak deniz mayınlarını etkisiz hale getirme eğitimi yaptığı aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, tatbikat çerçevesinde ayrıca İsrail füze gemileri filosunun, ABD 5'inci Filosu personeliyle birlikte Kızıldeniz'in kuzeyinde ve Akabe Körfezi bölgesinde, deniz tıbbi senaryolarına ek olarak, donanma gemileri aracılığıyla kurtarma senaryolarını uyguladığı ifade edildi.

IMX22'nin birinci ayağı, ABD öncülüğünde aralarında İsrail'in de olduğu 60 ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla ocak ayı sonunda Bahreyn'de, ikinci ayağı 12 Şubat'ta Umman'da başlamıştı. Tatbikat bugün sona eriyor.