İsrail Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsrail Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizliyor - Haberler
Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

İsrail Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizliyor

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bulunduğu yerleri yayınladığı harita ile mahalle mahalle belirtirken, söz konusu haritada işgal altındaki Doğu Kudüs'te tek bir vakaya rastlanmıyor.

15.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:10
İsrail Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizliyor

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bulunduğu yerleri yayınladığı harita ile mahalle mahalle belirtirken, söz konusu haritada işgal altındaki Doğu Kudüs'te tek bir vakaya rastlanmıyor. Ancak şehirde yaşayan Filistinlilerin ifadelerine ve resmi olmayan verilere göre Doğu Kudüs'te koronavirüse yakalanan onlarca kişi bulunuyor.

İsrail işgali altında bulunan ve 340 bin Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'te, Filistin Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakaları ile ilgili herhangi bir veri havuzu oluşturma imkanı bulunmuyor. Mevcut durumda yalnız İsrail Sağlık Bakanlığı şehirde bu veri havuzunu oluşturabiliyor. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19 vakalarını mahallesine varıncaya kadar güncel olarak yayınladığı haritaya göre Doğu Kudüs'te vaka görünmüyor.

Konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail Sağlık Bakanlığının Doğu Kudüs'teki vaka sayılarını net olarak açıklamamasının ardında siyasi nedenler olduğunu söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığının verileri gizlemesinin salgının önlenmesine herhangi bir katkısının olmadığını belirten Hedmi, İsrail'in bu tutumuyla Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ile sağlık ekiplerinin vaka bilgisi ve sayısına ulaşmasını engellemeyi hedeflediğini ifade etti.

Hedmi, Doğu Kudüs'teki vaka sayıları ile ilgili veriyi doğrudan Filistinlilerden ve şehirde çalışan doktorlardan topladıklarını, bu verinin ise yüzde yüz doğru olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Doğu Kudüs hariç dünyanın her yerindeki vaka sayısı bilgilerine ulaşılabildiğine işaret eden Hedmi, "İsrail'in Doğu Kudüs'teki vasfı işgalci güçtür. İsrail'in elindeki verileri açıklamaması hukuk dışıdır, bu tutum uluslararası hukukun apaçık ihlalidir." dedi.

Filistinliler kendi imkanları ile vaka sayılarını duyuruyor

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yaşayan bir Filistinli cumartesi günü kendisine Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayarak, son dönemde kendisiyle temas eden kişilere Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ndeki bir camiden cuma günü yapılan anonsta da Filistinli bir erkeğe ve eşine Kovid-19 bulaştığı duyurusu yapıldı.

Kudüs'te faaliyet gösteren Silvan Vadisi Enformasyon Merkezi ise Doğu Kudüs'ün Silvan ve Ras el-Amud mahallelerinde Kovid-19 vaka sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün mahallelerinde onlarca vakanın olabileceği tahmin ediliyor.

Kovid-19'la etkili mücadele için enfekte olanların belirlenmesi ve temaslı olanların da testlerinin yapılıp karantinaya alınması gerektiğini vurgulayan Hedmi, "İsrail, verileri gizleyerek olayı politize ediyor. Tüm dünyanın salgınla mücadelede ciddi çaba sarf ettiği şu dönemde İsrail'in bu tutumunun faturasını Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ödüyor." diye konuştu.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki vakaları gizlediğini, Filistin hükümetinin farklı yöntemlerle şehirdeki vaka sayılarını tespit ederek Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yardım edeceğini açıklamıştı.

Kudüs'teki vakaların yüzde 75'i Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahallelerde

İsrail Sağlık Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, doğu ve batı ayrımı yapılmadan Kudüs'teki vaka saysı 2 bin 93 olarak açıklanmış, bu rakamla ülkedeki vaka sayısının en yüksek seyrettiği şehrin Kudüs olduğu belirtilmişti.

Ayrıca bakanlık Doğu Kudüs'teki vaka sayılarına ilişkin herhangi bir veri paylaşmazken Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahallelerdeki vakaların Kudüs'teki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu duyurmuştu.

Bu bağlamda İsrail hükümeti, Batı Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta yaşadığı 4 mahallede Kovid-19'la mücadele kapsamında önemli kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekillerinin itirazları ile İsrail Sağlık Bakanlığı Doğu Kudüs'te Kovid-19 testi yapılabilen 4 merkez açmıştı.

İsrail güçleri 3 Nisan'da Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hedmi'nin Silvan Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskında, evin dış ve iç kapılarını kırmış, içinde köpeklerle arama yapmış, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el koyarak Hedmi'yi gözaltına almıştı.

İsrail güçleri aynı gün serbest bıraktığı Hedmi'ye gözaltı esnasında kullanılmış maske taktırmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi...
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Haydar Baş Özgür Özel Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu Levent Yamanel
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: İsrail Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 11:19:36. #1.14#
title