İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
01.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:15

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'ün güneyindeki Cebel El-Mukebbir beldesine baskın düzenledi.

Beş kişilik Filistinli Zaatre'ye ailesine ait binanın bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna alan İsrail polisi, evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler Zaatre ailesinin binasını buldozerlerle yerle bir etti.

Evin sahibi Yasin Zaatre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini 8 yıl önce inşa ettiğini ancak tüm çabalarına rağmen ruhsat alamadığını belirtti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020'nin başından bu yana Doğu Kudüs'te 62 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre 125 Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA

Manşet

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