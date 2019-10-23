İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

23.10.2019 09:46

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli Halife ailesine ait 3 katlı bina, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince sabahın erken saatlerinde yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak binanın çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler buldozerlerle Halife ailesine ait yapıyı yerle bir etti.

Kaynaklar, yıkılan binanın 2011'de İsrail güçlerince şehit edilen Ali Halife adlı Filistinlinin ailesine ait olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, İsrail yönetimi 2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezine göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçlerince yıkıldığını kaydediyor.

Kaynak: AA