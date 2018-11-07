İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Binayı Yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yıkılan binanın sahibi Muhammed Ceradat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınlarındaki Ra's Şehade bölgesinde bulunan binanın İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi yıkım ekiplerince yıkıldığını söyledi.

İsrail güçlerinin, iki dairesi dolu olan binadan eşyaların çıkarılmasına izin vermeden yıkımı gerçekleştirdiğini anlatan Ceradat, "Toplamda 12 daireden oluşan 4 katlı binanın değeri yaklaşık 1 milyon dolar idi." dedi.

Söz konusu binanın yapımının yaklaşık bir yıl önce tamamlandığına işaret eden Ceradat, "Ancak İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi inşaatın durdurulması yönündeki tebligatı bize 8 ay önce gönderdi." diye konuştu.

Ceradat, "Belediyeye ödediğimiz para cezasının ardından bu karar ertelenmişti. Ancak dün bina için yıkım kararı verildiği yönünde yeni bir tebligat aldık. Yıkımı engellemek için para cezası ödemeye çalıştık fakat işe yaramadı." diye konuştu.

Bu kararın hukuki herhangi bir gerekçesi olmadığını dile getiren Ceradat, bölgede onlarca Yahudi yerleşim birimi inşaatı için ruhsat verilirken, bu yıkımlarla Filistinlileri bölgeden çıkarmanın hedeflendiğini vurguladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.



İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait 63 meskeni "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle aralarında 21 çocuğun da bulunduğu 51 Filistinli evsiz kaldı.



Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.



İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.



İsrail belediyesi yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.