İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli yetkilileri gözaltına aldı
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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli yetkilileri gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yetkiliyi gözaltına aldı.

26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:42
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli yetkilileri gözaltına aldı

polisi, işgal altındaki 'te düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yetkiliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Arap Araştırmaları Derneği Harita Dairesi Başkanı Halil Et-Tüfekçi'yi Doğu Kudüs'ün Vadi El-Ceviz mahallesindeki evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail polisi, Kudüs Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat'ı da Beyt Hanina mahallesindeki evinden gözaltına aldı.

Yetkililer, olayların sebebiyle ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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