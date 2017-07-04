İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli Bir Ailenin Daha Evini Yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir ailenin daha evini yıktı.





İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine gelen ekipler, Rabayia ailesine ait evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.





Ev sahibi Halid Rabayia, AA muhabirine, sabah saatlerinde Eşgariyye Mahallesindeki evinden ayrıldığını, eve döndüğünde enkaz yığınıyla karşılaştığını belirtti.





Eşi ve 1 çocuğuyla yaşadığını aktaran Rabayia, belediyenin daha önce yıkım kararıyla ilgili hiçbir uyarıda bulunmadığına dikkati çekti.





Kudüs Belediyesi ekipleri, bugün Beyt Hanina'da Subeyh ailesine ait evi de yıkmıştı.





Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Abdullah Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre, İsrail makamları, geçen yıl Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.





İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.