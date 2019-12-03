İsrail doğal gazı birkaç hafta içinde Mısır ve Ürdün'e akacak

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından biri olan Leviathan'dan birkaç hafta içinde Mısır ve Ürdün'e doğal gaz ihraç edilmeye başlanacağını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Enerji Bakanı Steinitz, "Mısır ve Ürdün'e gaz ihracatı yakında başlayacak." dedi. Steintz, Avrupa'ya da doğal gaz ihraç edeceklerini belirterek, "Bazı çevrecilerin itirazlarına rağmen İsrail'in Avrupa'ya gaz vermesini engelleyecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde İsrail'in doğal gaz sahası Leviathan'ın işletme ortağı ABD'li Noble Energy'nin Başkan Yardımcısı Binyamin Zomer'in de "Yıl sonundan önce yerel pazara gaz tedarik etmeye başlayacağız ve önümüzdeki haftalarda da Mısır ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayacağız." dediği aktarıldı.

Steinitz, daha önce yaptığı açıklamada, "Leviathan gaz sahasının gelişmesi önümüzdeki yıllarda İsrail ekonomisini değiştirecek, devlete ve vatandaşlarına milyarlarca dolar gelir getirecek ve daha da önemlisi İsrail'in kirli kömür kullanmayı bırakmasına vesile olacak." demişti.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran İsrail'in Delek Şirketi ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2018 yılında yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

Kaynak: AA