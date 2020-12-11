İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haitat: Sivasspor Kafilesi geç kaldığı için havalimanında bekletildi
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haitat: Sivasspor Kafilesi geç kaldığı için havalimanında bekletildi

11.12.2020 04:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 04:34
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haitat: Sivasspor Kafilesi geç kaldığı için havalimanında bekletildi

TEL İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söyledi.

TEL İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söyledi.

Haitat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5: 30'da (TSİ 6: 30) havalanacak." dedi.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırdı.

İsrail'de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail'in uçağın kalkışına izin vermediği bildirilmişti.

AA'nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı ancak İsrail'li yetkililerin henüz kalkışına izin vermediği belirtilmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail dışişleri bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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