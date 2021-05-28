İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına yönelik bağımsız soruşturma kararına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına yönelik bağımsız soruşturma kararına tepki gösterdi.

BMİHK'da dün yapılan Filistin Özel Oturumu kapsamında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insani hakları suçlarına yönelik bağımsız uluslararası komisyon kurulması ve bu kapsamda soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Söz konusu karara, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

BM'Yİ İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, BMİHK'nin 'ikiyüzlü' ve 'İsrail karşıtı' bir örgüt olduğunu öne sürdü. Yapılan açıklamada, "İsrail, ikiyüzlülük ve absürtlükle yönlendirilen, İsrail karşıtı olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından alınan bu kararı reddetmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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