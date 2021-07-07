İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yazuğ görüştü
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yazuğ görüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yazuğ görüştü
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Fuat Yazuğ başkent Rabat'ta bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Fuat Yazuğ başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili Fas Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfası üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmesiyle ilgili detaylara yer verilmedi.

Dün İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ushpiz'in "iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek" amacıyla Fas'a geldiği duyurulmuştu.

Tel Aviv ile Rabat arasında geçen yıl varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail, 11 Ocak'ta eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz ile Fas Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yazuğ görüştü - Haberler
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