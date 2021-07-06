İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz, "ikili ilişkileri" görüşmek üzere Fas'a geldi
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz, "ikili ilişkileri" görüşmek üzere Fas'a geldi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ushpiz, 'ikili ilişkileri' görüşmek üzere Fas'a geldi
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Fas'ın başkenti Rabat'a geldiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Fas'ın başkenti Rabat'a geldiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Direktör Alon Ushpiz, Dışişleri Bakanı Yair Lapid adına, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için Fas'a resmi bir ziyarette bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaretin, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile Faslı mevkidaşı Nasır Burita arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

Ushpiz'in, Rabat ziyareti kapsamında Faslı mevkidaşı Fuad Yezuğ ve bazı üst düze yetkililer ile bir araya geleceği öğrenildi.

Fas makamlarından ise ziyarete dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv ile Rabat arasında geçen yıl varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail, 11 Ocak'ta eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "Yakında karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirmeyi umuyoruz." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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