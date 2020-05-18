İsrail Dışişleri Bakanı: "Trump'ın planı İsrail'in geleceğini şekillendirmek için fırsat"
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İsrail Dışişleri Bakanı: "Trump'ın planı İsrail'in geleceğini şekillendirmek için fırsat"

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının İsrail'in geleceğini şekillendirmek için "tarihi" bir fırsat olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı:
18.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:30

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının İsrail'in geleceğini şekillendirmek için "tarihi" bir fırsat olduğunu söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ashkenazi, Dışişleri Bakanlığındaki ilk görev gününde yaptığı konuşmada, Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'in komşularıyla ilişkilerine değindi.

Ashkenazi, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakına" yeşil ışık yakan Trump'ın sözde barış planı konusunda ABD ile koordineli ilerleme kaydedileceğini dile getirdi.

Filistin'in iki devletli çözüm için önerdiği koşulları ortadan kaldıran Trump'ın sözde barış planına ilişkin Ashkenazi, "Orta Doğu barış planı İsrail'in gelecek on yıllarını şekillendirmek için tarihi bir fırsat." ifadesini kullandı.

İsrail'in Mısır ve Ürdün'le ilişkilerinde gelişme olduğunu kaydeden Ashkenazi, "Mısır ve Ürdün ile ikili ilişkilerimiz bizim için oldukça önemli. (Mısır ve Ürdün) Bölgedeki zorlukları aşmak için en önemli müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı olan ve Mavi-Beyaz İttifakı milletvekili olarak mecliste yer alan Gabi Ashkenazi, Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın kurduğu yeni koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığına getirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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