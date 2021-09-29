İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklama: 'Bu terördür' - Haberler
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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklama: "Bu terördür"

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklama:

İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid, Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek, saldırıyı "terör" şeklinde nitelendirdi.

İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid, Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek, saldırıyı "terör" şeklinde nitelendirdi.

Lapid, Twitter hesabından Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Lapid, "Bu şiddet olayı korkunç ve terördür. Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimciler, dün Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklama: 'Bu terördür' - Haberler
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