İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı
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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı

İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.

13.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:50
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı

Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, 'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri 'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.

Katz, Twitter hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıları ve İsrail'e yönelik tehditlerine ara vermediğini belirtti.

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın sıkıntıları şiddetlendikçe "kibrinin" de arttığını savundu.

Katz, açıklamasına şöyle devam etti:

"İranlı efendilerinin, suikast ihtimali konusunda uyarması üzerine Nasrallah, bulunduğu sığınağın bir kat daha aşağısına inmek zorunda kaldı. İsrail'e meydan okumaya devam ederse, sığınağının ona bir faydası olmayacak."

İsrail, Nasrallah'ın birkaç senedir suikast endişesiyle bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor.

Kaynak: AA
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