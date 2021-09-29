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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ilk kez Bahreyn'e resmi ziyarette bulunacak

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ilk kez Bahreyn'e resmi ziyarette bulunacak

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani'nin daveti üzerine yarın Manama'ya gideceği belirtildi.

Lapid'in İsrail'in Bahreyn'deki büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştireceği ve iki ülke arasında bir dizi yeni anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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