İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile Mısır İstihbarat Başkanı Kamil iki ülke ilişkilerini görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abbas Kamil ile İsrail-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştüklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abbas Kamil ile İsrail-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştüklerini söyledi.

Bakan Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile bir araya geldiklerini ifade etti.

İsrailli Bakan açıklamasında, "İki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin ekonomik ve sivil meseleleri de içerecek şekilde genişletilmesinin gerekliliğini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Mısır ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğine işaret eden Lapid, şöyle devam etti:

"İsrail ve Mısır'ın ticaret, tıp, teknoloji, tarım ve enerji başta olmak üzere iş birliğinin güçlendirilebileceği başka alanları da var. Bu da ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yardımcı olacak."

Lapid, İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan büyükelçiliğinin rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, iki ülkenin ortak söylemi sürdürme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Mısır'ın bölgedeki rolünün öneminin altını çizen Lapid açıklamasında, Mısır ile İsrail arasında 1979'da varılan Camp David barış anlaşmasını hatırlattı.

İsrail'e dün resmi ziyaret düzenleyen Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmüş, akşam saatlerinde de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geçerek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat