İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den "bayrak yürüyüşü"nde ırkçı slogan atanlara tepki Açıklaması
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den "bayrak yürüyüşü"nde ırkçı slogan atanlara tepki Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den 'bayrak yürüyüşü'nde ırkçı slogan atanlara tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü" sırasında ırkçı sloganlar atanları "İsrail halkının yüz karası" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü" sırasında ırkçı sloganlar atanları "İsrail halkının yüz karası" olarak nitelendirdi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinin eline İsrail bayrağını alıp diğer taraftan 'Araplara ölüm' diye bağırması anlaşılır şey değil. Onlar İsrail halkının yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımda İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev'e yürüyüşü iyi bir şekilde yönettiği için teşekkür eden Lapid, "İsrail bayrağının nefret ve ırkçılığı çağrıştırdığı bazı radikallerin varlığı affedilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenlemişti. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları atmıştı.

Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi artırmıştı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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