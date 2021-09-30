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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Tel Aviv ile Manama arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bahreyn'de Kral Hamad Bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Tel Aviv ile Manama arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bahreyn'de Kral Hamad Bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn Kralı Al Halife'nin Dışişleri Bakanı Lapid'i kabulü "tarihi" olarak nitelendirildi.

Kral Hamad ile Lapid'in görüşmesinde Bahreyn Veliaht Prensi Başbakan Selman Bin Hamad Al Halife ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani de hazır bulundu.

Öte yandan Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kral Hamad Bin İsa Al Halife'ye tarihi, dostane ve umut dolu karşılamasından dolayı şükranlarımı sunarım. Majestelerinin liderliği ve ilhamı, gerçek iş birliğine ve ilişkilerin devam etmesine yol açıyor."

Lapid, ülkesinin büyükelçiliğini açacak

Bugünkü ziyareti kapsamında Lapid, İsrail'in Manama Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

Lapid'in Bahreyn ziyaretinde iki ülke arasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.

Böylece Lapid, Bahreyn'e resmi ziyarette bulunan ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bahreynliler Lapid'in ziyaretini protesto etti

Bahreyn'deki El-Vifak Hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ülkeyi ziyaretini başkent Manama'da protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarken, Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto eden döviz ve pankartlar taşıdı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü - Haberler
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