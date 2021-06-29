İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açılış törenine katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açılış törenine katıldı.

Göreve yeni gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'ye ulaştı. Lapid, Abu Dabi'ye varışının ardından sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşarak, "Tarih Yazıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığımız ilk resmi ziyaretimizde İsrail'i temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkürler" dedi.

Lapid, Abu Dabi'ye ulaşmasında sonra BAE Kültür ve Gençlik Bakanı Nora Al Kaabi eşliğinde İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı. Açılışın ardından açıklama yapan Lapid, "İsrail komşularıyla barış istiyor. Bütün komşularıyla. Hiçbir yere gitmiyoruz. Orta Doğu bizim evimiz. Burada kalacağız. Tüm bölgedeki ülkelere bunu tanımaya ve bizimle konuşmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Abu Dabi'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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