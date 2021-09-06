İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik eleştirisinde çark etti
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik eleştirisinde çark etti

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik eleştirisinde çark etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı yönündeki açıklamasından geri adım attı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı yönündeki açıklamasından geri adım attı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lapid ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, iki bakanın İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik baskısını gevşetmesi, İran'ın nükleer programı gibi konuları ele aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Afganistan'daki, özellikle olağanüstü tahliye operasyonuyla ilgili çabalarına derin takdirini dile getirdi." cümlesine yer verildi.

Lapid ile Blinken'ın ekim ayında ABD'de görüşmeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin doğru bir karar olduğu, ancak yanlış şekilde uygulandığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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