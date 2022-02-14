İsrail Dışişleri Bakanı, Kudüs'te ABD'li Senatör Graham ile görüştü
AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.
Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Graham ile sabah saatlerinde Kudüs'te görüştüklerini duyurdu.
İsrailli Bakan, Cumhuriyetçi senatörle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İsrail'in güvenliğine verdiğiniz sarsılmaz desteğiniz ve ABD-İsrail ittifakını güçlendirme konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederiz Senatör." ifadelerini kullandı.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel