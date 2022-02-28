İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

AA, Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ukrayna meselesini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ukrayna meselesini ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile İngiltere Dışişleri Bakanı Truss telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede Ukrayna'daki durum ve bunun küresel sonuçlarını masaya yatırdı.

Lapid'in, Truss'a İsrail'in Ukrayna'ya göndereceği insani yardım hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, 100 ton insani yardım taşıyan 3 uçağın, 1 Mart Salı günü Ukrayna'ya gönderileceği duyuruldu.

Uçaklarda, 17 ton ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra çadır, palto, su arıtma sistemleri gibi malzemelerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, Ukrayna, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title