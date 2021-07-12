İsrail Dışişleri Bakanı: "İki devletli çözümü desteklediğim sır değil. Maalesef şu anda mevcut bir plan yok"
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İsrail Dışişleri Bakanı: "İki devletli çözümü desteklediğim sır değil. Maalesef şu anda mevcut bir plan yok"

İsrail Dışişleri Bakanı: 'İki devletli çözümü desteklediğim sır değil. Maalesef şu anda mevcut bir plan yok'
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ancak halihazırda bunun için bir plan bulunmadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ancak halihazırda bunun için bir plan bulunmadığını belirtti.

Lapid, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Lapid, "İki devletli çözümü desteklediğim bir sır değil. Maalesef şu anda bunun için mevcut bir plan yok. Ancak hepimizin hatırlaması gereken bir şey var. Bir Filistin devleti olacaksa, bu barışçıl bir demokrasi olmalıdır. Hayatlarımıza yönelik başka bir tehdidin inşasında yer almamız istenemez" ifadelerini kullandı.

Gelecekte barış olasılığını engelleyecek hiçbir adımın atılmaması ve Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmemiz gerektiğini vurgulayan Lapid, Filistin'in ekonomisinin inşası için katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lapid ayrıca İsrail ile AB ülkeleri arasında yeni bir sayfa açmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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