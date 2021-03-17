İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "İranlıların Suriye'yi ülkemize karşı kullanmasına izin vermeyeceğiz"
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İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "İranlıların Suriye'yi ülkemize karşı kullanmasına izin vermeyeceğiz"

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:00
İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi:

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, İranlıların Suriye'yi ülkesine karşı kullanmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, İranlıların Suriye'yi ülkesine karşı kullanmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Aşkenazi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin Suriye'ye yönelik saldırıları durdurmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Aşkenazi, "İsrail savunma hakkını kendisinde saklı tutar. İranlıların Suriye'yi ülkemize karşı kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli her şeyi yapacağız." dedi.

Aşkenazi, Rusya ve diğer ülkelerle Suriye'de "İran meselesi"ni çözmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Lavrov da Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6. turunun yakında düzenlenmesini beklediklerini belirterek "Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. turunun verimli geçmesi için Astana Formatı ortaklarımızla aktif şekilde girişimlerde bulunuyoruz. Bu görüşmelerde ilerlemelerin kaydedileceğini ve komitenin kilit delegasyonları arasında temasların doğrudan organize edilebileceğini düşünmek için sebeplerimiz var." şeklinde konuştu.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in söz konusu görüşmelerin tarihini yakın zamanda ilan etmesi ve görüşmelerin ramazan ayı öncesi yapılmasına yönelik umudunu dile getirdi.

Pedersen'in Suriye'deki krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına bağlı format bizim için uygun olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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