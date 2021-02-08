İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü

08.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:50
İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğu yönündeki kararını ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğu yönündeki kararını ele aldı.

Ashkenazi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, UCM'nin kararı karşısında İsrail'e verdiği kamuoyu desteğinden dolayı Blinken'a teşekkür ettiğini ifade eden Ashkenazi, "Dışişleri Bakanı'na, mahkemenin kararının temelden yanlış, ayrımcı olduğunu ve bölgemizde barışı teşvik etmek için ender bulunan fırsatı tehlikeye attığını vurguladım." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için iki ülkenin ortak çabasını da ele aldıklarını aktaran Ashkenazi, İsrail'in güvenliğine ve Washington ile Tel Aviv arasındaki stratejik ittifaka bağlılıklarından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve Blinken'a teşekkür ettiğini kaydetti.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Barış Manço Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 21:56:14. #1.14#
title