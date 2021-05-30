İsrail Dışişleri Bakanı, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, 13 yıl sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, 13 yıl sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Aşkenazi, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile Gazze'deki ateşkesi ele aldı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 gün sonra taraflar arasında varılan ateşkes ile sona ermişti. Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, 13 yıl sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Aşkenazi Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Tahrir Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesi ele alındığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin Mısır'ın İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlamak amacıyla taraflarla yaptığı iletişim çerçevesinde gerçekleştiği aktarılırken, iki bakanın önümüzdeki aşamada Gazze Şeridi'nin acilen yeniden inşasını kolaylaştırmanın yollarını görüştükleri belirtildi. Bakanlık, bakanların barış yolundaki mevcut çıkmazdan nasıl çıkılacağını tartışmak için iki ülke ve Filistin Ulusal Otoritesi arasındaki istişarelere devam etme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Bakan Shoukry'nin görüşmede, özellikle Filistin topraklarında gerilime ve artan çatışmalara yol açan tüm uygulamaların durdurulması çağrısında bulunduğu bildirilirken, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa ile tüm kutsal mekanlar ile ilgili özel hassasiyet gerektiğine vurgu yaptığı açıklandı.

MISIR'DAN İKİ DEVLET VURGUSU

Görüşmede, Mısır'ın iki devletli bir çözüme ulaşmanın, bölgede adil ve kalıcı barışa, güvenliğe ve istikrara ulaşmanın tek yolu olduğu konusundaki kararlı tutumunu yeniden teyit eden Bakan Shoukry, kardeş Filistin halkının kendi bağımsız devletlerini kurarak kendi kaderini tayin hakkını, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 hatlarında ilgili uluslararası referanslara dayanarak onayladığı aktarıldı.

Görüşmede, Shoukry'nin Kahire'nin bu hedefe ulaşmak için çabalarını ve ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdüreceğini belirttiği ifade edildi.

İSRAİL'DEN MISIR'A BÖLGESEL MÜTTEFİK VURGUSU

Bakan Aşkenazi ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Mısır ve İsrail arasındaki doğrudan uçuşların yenilenmesi de dahil olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konularını ele alındığını ifade etti. Aşkenazi, Mısır'ın güvenlik ve istikrar konuları ile bölgede barışın korunması ve genişletilmesi için önemli bir bölgesel müttefik olduğunu vurguladı.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı