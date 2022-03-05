Herzog'un Türkiye ziyaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak - Haberler

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Herzog'un Türkiye ziyaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak

AA, Sefa Şahin - Güncel
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Herzog'un Türkiye ziyaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Isaac Herzog, Türkiye, İsrail, Mart, Politika, Güncel, Haberler

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