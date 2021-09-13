Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haber: - İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

TEL AVİV - İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü. İsrail medyasında yer alan haberler de, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi. Kazada 1'i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haberleri: İsrail'den Yunanistan'a giden küçük uçak düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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