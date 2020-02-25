İsrail'den Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'ya 46 bin yeni konut inşa planı

25.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:16

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yifat Shasha Biton, Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 46 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Biton, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, "Bakanlıktaki planlama ekiplerine, Yahuda ve Samara'daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek üzere projeler hazırlama talimatı verdim. Şimdilik 46 bin yeni konut inşa etme planımız hazır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde Orta Doğu barış planına işaret eden Biton, "Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasıyla beraber bu sayı üç katına çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakanın duyurusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" olarak bilinen bölgede 3 bin 500 yerleşim birimi inşa etme kararını duyurmasıyla eş zamanlı gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA