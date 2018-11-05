İsrail'den Ürdün'e "El-Bakura ve El-Gamr" Arazileri Talebi

Ürdün, "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsrail tarafından resmi bir talep geldiğini duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerine ilişkin İsrail tarafından görüşme talebi aldıklarını belirtti.

Ürdün'ün, bu iki ek bölgeye ilişkin sözleşmeyi sonlandırarak İsrail'le 1994'te yapılan anlaşmanın öngördüğü yasal hakkını kullandığını dile getiren Guneymat, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve kararı uygulamak için (İsrail tarafıyla) istişarelerde bulunma yükümlülüğünün yerine getirileceğini ve İsrail'in haklarına da saygı gösterileceğini vurguladı.

Ürdün, 21 Ekim'de "El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail'e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığını" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aynı tarihte yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Amman'la "El-Bakura ve El-Gamr arazileri" kira sözleşmesinin yenilenmesi olasılığı hakkında görüşeceğini belirtmişti.

El-Bakura ve El-Gamr arazileri

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında kalan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde, sınır bölgesinde yer alan Gamr ise 4 kilometrekarelik bir arazi.

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 1B ve 1C ekleri gereği El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail'e kiralamıştı. Kira süresi 25 Ekim 2019'da bitmesine rağmen o dönem yapılan anlaşma şartları, taraflardan herhangi birinin sözleşmenin bitiminden en geç bir yıl öncesine kadar aksi bir beyanda bulunmaması halinde kira sözleşmesinin otomatik yenilenmesini öngörüyor.

Buna göre, Ürdün'ün sözleşmenin yenilenmemesi yönündeki talebini İsrail tarafına en geç 25 Ekim'e kadar bildirmesi gerekiyordu.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlü göstericiler protestolar yapmış, parlamentoda onlarca milletvekili, sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı.