İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

25.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:56

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Haiat, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Sözcü Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da can kaybına neden olan deprem nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

Haiat, depremde yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini umduklarını kaydetti.

Lior Haiat'ın mesajı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasında da paylaşıldı.

Kaynak: AA