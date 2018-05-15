İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi: Ülkeyi Terk Et
İsrail, Türkiye'nin Kudüs'teki Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.
İsrail, Türkiye'nin Kudüs'teki Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi. Türk yetkililer, Gürcan Türkoğlu'nun dönüşünün değerlendirildiğini belirtti.
TÜRKİYE, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'Nİ GERİ GÖNDERMİŞTİ
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmişti.
İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU PROTESTO EDİLMİŞTİ
Dün Gazze sınırında 61 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmişti.