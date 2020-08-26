İsrail'den 'Türkiye Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdi' iddiası
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BBC

İsrail'den 'Türkiye Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdi' iddiası

İsrailli üst düzey bir diplomat, Türkiye'nin 12'ye yakın Hamas üyesine İstanbul'da pasaport verdiğini iddia etti.

İsrail'den 'Türkiye Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdi' iddiası
26.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:10

İsrailli üst düzey bir diplomat, Türkiye'nin 12'ye yakın Hamas üyesine İstanbul'da pasaport verdiğini iddia etti.

Reuters'ın haberine göre Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad "hiç dostane olmayan bir adım" olarak tanımladığı iddiayla ilgili İsrail hükümetinin Türk yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Hamas liderlerinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinden birkaç gün sonra konuşan Gilad, Türkiye'nin Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdiğine dair İsrail'in elinde kanıtlar olduğunu belirtti ve "Bazılarının süreci devam ediyor, bazıları (belgelerini) aldı, ama takribi bir düzineden bahsediyoruz" dedi.

İsrail'in geçen yıl Türkiye'ye 'Hamas'ın terör bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu' söylediğini ve Türkiye'nin harekete geçmediğini ifade eden Gilad, pasaport ve kimlik kartlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Elimizde hali hazırda olan bir belgenin kopyasını hükümete vereceğiz. Daha önce hükümete sağlam temellere dayanan bir portfolyo sunup hiç yanıt almadığımız göz önünde bulundurulduğunda, bu sefer bir şeyler yapılacağına dair umutlarım olmadığını söylemek durumundayım."

Reuters haberinde, iddiayla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yorum talebine yanıt gelmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Hamas lideri İsmail Haniye ile diğer yetkilileri İstanbul'da ağırlamıştı. Ziyaret bu yıl yapılan ikinci ziyaret olmuştu.

İsrailli diplomat Gilad, Türkiye'nin pasaport ve kimlik kartları verdiğini söylediği Hamas üyelerinin İstanbul'dan 'terör faaliyetlerinin finansmanını ve organizasyonunu yaptıklarını' iddia etti. Türkiye bu iddiaları reddediyor.

Gilad, Hamas üyelerinin çoğunun 2011 yılında İsrail asker Gilad Shalit takası karşılığında serbest bırakılıp Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

İsrailli diplomat ayrıca, mevcut gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleriyle ilgili işbirliğini de imkansız kıldığını ifade etti.

Gilad, Türkiye ile ilişkiler gelişse bile İsrail'in son 10 yılda diğer devletlerle geliştirdiği stratejik ittifakları 'heba etmeyeceğini' belirtip "İsrail, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı veya Mısır otobüsün önüne atmayacak" dedi.





Hamas ile görüşmeye ABD'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderlerin ağırlamasını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta Hamas heyetini İstanbul'da ağırlamasına şiddetle karşı çıkıyoruz" demişti.

Hamas'ın ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildiği ve görüşmede bulunan kişilerin "küresel terörist olarak belirlenmiş" isimler olduğu ifade edilen açıklamada, "Türk hükümetinin Hamas'la ilişkisine dair endişelerimizi en üst düzeyde dile getirmeye devam ediyoruz" denildi.

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas ile kurduğu sürekli iletişimin, "Türkiye'nin uluslararası toplumdan izole olmasına, Filistin halkının çıkarlarına zarar verilmesine ve Gazze'den yapılan terörist saldırıları önlemeye yönelik küresel çabaların baltalanmasına neden olduğu" belirtildi.

Açıklama, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderlerini Türkiye'de bu yıl ikinci ağırlayışı, ilki de 1 Şubat'ta gerçekleşmişti" cümlesiyle son buluyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas'ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır" dedi.

BBC

Manşet

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