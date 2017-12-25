İsrail'den Turistlere Özel Terör Kampı! Müslümanları Hedef Tahtasına Koyup Ateş Açıyorlar

İsrail, Kudüs'e gelen Yahudi ve Hıristiyan turistlere Filistinli direnişçileri terörist olarak gösteriyor. İsrail, Batı Şeria'nın Gush Etzionbölgesinde bulunan "Terörle Mücadele Eden Fantastik Kamplar" adı altında terör eğitimi veriyor.



MÜSLÜMANLARI HEDEF TAHTASINA KOYUP ATEŞ ETTİRİYORLAR

2 saatlik verilen yoğun askeri eğitimde Filistinli Müslümanların her an Kudüs ve civarında terör saldırısı yapabileceği gösteriliyor. İsrail askerleri, Kudüs ve civarında Müslüman direnişçilerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatarak, Filistin'e gelen Yahudi ve Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Sözde eğitim kampında simülasyon eğitimi veren işgalci İsrail askerleri, kampa katılan birçok turiste Müslüman direnişçilerin hedef tahtasındaki resimlerine ateş ettiriyor.



GERÇEK SİLAHLARLA EĞİTİM

Kampa katılan kişilere gerçek silahlarla yaptıkları eğitimde, Kudüs ve civarındaki tüm Müslümanların tehlikeli olduğu ve onlara karşı nasıl savunma yapılması gerektiği öğretiliyor. Kurulan bu kamplar, İsrail'in 75 yılda işgal ettiği Filistin topraklarında ne kadar iyi yol kat ettiğini gösteren bir oluşum olarak nitelendiriliyor.



,HER YIL 15-25 BİN ARASI TURİST GELİYOR

Buradaki tesise her yıl 15 bin ila 25 bine yakın dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudi ve Hıristiyan turistlerin katıldığı belirtiliyor. Öte yandan kampa katılan birçok turist normal hayatında muhasebeci, bankacı, isletmeci ve yöneticilerden oluşuyor.



BU 7 ÜLKEDEN GELEN TURİSTLER YOĞUN TALEP GÖSTERİYOR

Kampta terörist İsrail askeri komandoların eğitim verdiği turistler, burada silah kullanmasını ve öğrendiklerini Müslümanlara yönelik kullanılması tavsiye ediliyor. İşgalcilerin eğitimlerine çoğunlukla Amerika, Brezilya, Arjantin, Fransa, İtalya, Rusya ve özellikle Çin'den gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor.









(Kaynak: Milli Gazete)