İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü
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Suriye, İsrail, Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü iddia edildi.

21.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:00
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı iddiası: 9 kişi öldü

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü iddia edildi.

Suriye'nin haber ajansı SANA'daki haberde, rejime ait olan, Humus ve Palmira kentlerinde bulunan hava savunma sistemlerinin İsrail hava saldırısını önlediği belirtilirken; İsrail medyası ise hava saldırısının T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü'nü hedef aldığını belirtti. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü öne sürüldü.


Kaynak: DHA

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