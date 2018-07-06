İsrail'den Suriye Hedefine Misilleme Top Atışı

Suriye'nin Dera kentinde yaşanan şiddetli çatışmadan kaçarak İsrail'in işgalinde bulunan Golan tepeleri yakınına kamp kuran Suriye muhaliflerine rejim güçlerinin top atışı yapmasına İsrail'in karşılık verdiği bildirildi.

İsrail Savunma Güçleri, İsrail'in Suriye sınırındaki güvenlik çiti yakınlarına bir top mermisinin düşmesine misilleme olarak bir Suriye hedefine misilleme ateşi yapıldığını doğruladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce, İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye sınırı tampon bölgesinin doğu kısmına bir top mermisinin düştüğü tespit edildi ve İsrail Savunma Güçleri tarafından Suriye hedefine misilleme top atışı yapıldı" denildi.

Açıklamada top atışının Suriye rejim güçleri ile muhalif güçler arasındaki savaşın bir parçası olduğu, İsrail'in bu savaşa müdahil olmamakla birlikte 1974'te yapılan Güçlerin Ayrılması Anlaşmasının gereğince uygulama yapıldığı belirtildi. - TEL AVİV