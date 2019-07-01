İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını ileri sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise İsrail füzelerinden bazılarının düşürüldüğünü aktardı. Euronews.com'da Görüntüle