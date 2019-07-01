İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı
İsrail savaş uçakları Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri savaş jetleri ile vurdu. Suriye devlet medyası al-Ikhbariya saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını ileri sürdü.
Suriye devlet haber ajansı SANA ise İsrail füzelerinden bazılarının düşürüldüğünü aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika Haberleri