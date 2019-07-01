İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı

İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı

İsrail savaş uçakları Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri savaş jetleri ile vurdu. Suriye devlet medyası al-Ikhbariya saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını ileri sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise İsrail füzelerinden bazılarının düşürüldüğünü aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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