İsrail'den Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis

10.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:20

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede yapılan duruşmada, Salah yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edildi.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Şeyh Salah'ın hazır bulunduğu duruşmaya İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılırken, yüzlerce Filistinli de mahkeme önünde Salah'a destek gösterisi düzenledi.

İsrail mahkemesi, 24 Kasım 2019'daki duruşmada, Şeyh Salah'ı kendisine yöneltilen 4 ayrı suçlamadan suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza açıklamamıştı.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine, İsrailli yargıcın, Salah'ı, "terör örgütüne destek olmak" dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

İsrail güçlerinin yakın merceğinde bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.

Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'deki duruşmada, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet alanı, elektronik bileklik ve benzeri "teknik işlemler" tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Toplam 11 ayını cezaevinde geçiren Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet cezası bulunuyordu.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: AA