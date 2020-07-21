İsrail'den Şam'a hava saldırısı! İsrail Suriye'yi vurdu
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İsrail'den Şam'a hava saldırısı! İsrail Suriye'yi vurdu

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden Şam'ın güneyine saldırdığını öne sürdü. Askeri kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemleri füzelerin birçoğunu düşürdü" ifadelerine yer verildi. İsrail Şam'ı bombaladı! İsrail açıklama yaptı mı?

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! İsrail Suriye'yi vurdu
21.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:08

Beşşar Esed rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.

İSRAİL ŞAM'I BOMBALADI

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPTI MI?

Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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