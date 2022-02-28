İsrail'den "Rum kesimini önemsemeye devam ediyoruz" mesajı Açıklaması

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Oren Anolik, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretten bir hafta önce GKRY'yi ziyaret edecek olmasının, İsrail için Rum kesiminin ne kadar önemli olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Büyükelçi Anolik, Fileleftheros gazetesine, 2 Mart'ta Herzog'un Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin röportaj verdi.

"Bir eylemin diğerinin aleyhinde yapılmadığını" kaydeden Anolik, Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretle GKRY-İsrail ilişkilerinin zedelenmeyeceğini kaydetti.

Anolik, Herzog'un yapacağı ziyaretin önemine vurgu yaparak, son yıllarda İsrail ile GKRY arasındaki iyi ilişkiler temelinde gerçekleşecek bu ziyaretin, bölgede ilginç gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini, Herzog'un bir süre önce Yunanistan'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Herzog'un bu süreçte 3 ziyaretinin farklı sebepleri olduğuna işaret eden Anolik, Yunanistan ziyaretinin uzun süre önce, Türkiye'ye ziyaretinin ise yeni planlandığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi hedefiyle ayarlandığını dile getirdi.

Anolik, Herzog'un bu çerçevede GKRY'yi de ziyaret edecek olmasının "mantıklı" olduğunu ve GKRY'nin, bölgenin ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin "ayrılmaz bir parçası" olduğu mesajını vermeyi hedeflediğini ifade etti.

"Ziyaret, İsrail için Rum kesiminin ne kadar önemli olduğunu göstermeyi amaçlıyor"

Büyükelçi Anolik, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretten bir hafta önce GKRY'yi ziyaret edecek olması, İsrail için Rum kesiminin ne kadar önemli olduğunu göstermeyi amaçlıyor." dedi.

İsrail'in dış politikasının oldukça net olduğunu dile getiren Anolik, İsrail'e yakın olan komşu ülkelerle iyi ilişkiler peşinde olduklarını ve bölgenin bir parçası olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalarının da gerek İsrail, gerekse bölge ülkelerinin faydasına olacağını ifade etti.