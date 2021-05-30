İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır'da devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, birkaç saatlik bir ziyaret için Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Ashkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

Ashkenazi'nin Kahire temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geleceği, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasını kolaylaştıracak uygulamaları görüşeceği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına ait "İsrail Arapça Konuşuyor" isimli Facebook hesabından yapılan açıklamada da Ashkenazi'nin Kahire'de "Gazze'ye yönelik ateşkesi ve uluslararası gözetim altında Gazze'nin yeniden imarını konuşacaklarını söylediği" aktarıldı.

Ashkenazi'nin ayrıca Hamas'ın elindeki İsrail askeri ile vatandaşlarının iadesi konusuna da yoğunlaşacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Ashkenazi'nin ziyaretiyle, 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı Mısır'a gitmiş oldu. En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Prens Harry Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:42:37. #1.15#

title