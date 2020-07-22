İsrail'den Lübnan'a top atışıyla saldırı İsrail'in Lübnan güneyine top atışıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan güneyine top atışıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan güneyine top atışıyla saldırı düzenlediği bildirildi.Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusunun Lübnan sınırında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan Ruwaisat al-Qarn ve Zibdeen bölgeleri arasındaki alana 2 füze düştü. Füzelerin düşmesi sonucu yangının çıktığı, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in 2 gün önce Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldüğü açıklanmasının ardından İsrail ordusunun, Suriye ve Lübnan sınırında alarm durumuna geçtiği ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA