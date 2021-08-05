İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Adraee açıklamasında, "Savaş uçakları bu gece Lübnan'dan füzelerin fırlatıldığı bölgelere ve terörist amaçlarla kullanılan altyapıya hava saldırıları gerçekleştirdi" dedi. Hava saldırılarının devam edeceğini ve İsrail devleti ile vatandaşlarını hedef alan terörist girişimler karşısında saldırıların dozunun arttırılabileceğini vurgulayan Adraee, "Lübnan devleti, kendi topraklarında olup bitenlerden sorumludur. İsrail ordusu, İsrail vatandaşlarına ve egemenliğine saldırmaya yönelik devam eden girişimlere karşı uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aldimashqia bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, dün İsrail'e 3 roket atılmasının ardından Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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