İsrail'den Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen tehcir karşıtı gösteriye müdahale
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İsrail'den Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen tehcir karşıtı gösteriye müdahale

İsrail'den Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen tehcir karşıtı gösteriye müdahale
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasını protesto eden gösteriye ses bombası atarak müdahale etti.

İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasını protesto eden gösteriye ses bombası atarak müdahale etti.

Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Cerrah Mahallesi'nde gösteriye katılan onlarca Filistinli, mahalledeki yerli halkın kovulmasına tepki gösterdi, gayrimeşru yerleşim faaliyetleri aleyhinde sloganlar atarak işgal güçlerinin kararlarına karşı olduklarını dile getirdi.

Gösteriye katılanlar, Kudüs'te en vahşi etnik temizliğe maruz kalan Şeyh Cerrah sakinleriyle dayanışmayı yoğunlaştırmak üzere çalışma ve mahallede halk direnişi çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kalabalık göstericilerin üzerine attığı ses bombasının Filistinli bir gencin eline isabet ettiğini aktardı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönünde karar alan Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, 2 Mayıs'ta tarafların anlaşmaya varmaması sebebiyle kararı 4 gün erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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