İsrail'den korona açıklaması: "Antikor geliştirdik"
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İsrail'den korona açıklaması: "Antikor geliştirdik"

İsrail'den korona açıklaması:
06.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:03

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, korona virüsü vücutta etkisiz hale getiren bir antikor bulduklarını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, korona virüsü vücutta etkisiz hale getiren bir antikor bulduklarını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs salgınını önlemede önemli bir adım atıldığını duyurdu. İsrailli Bakan, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, korona virüse saldırarak virüsü vücutta etkisiz hale getiren "monoklonal nörtleştirici antikorantikor" geliştirildiğini söyledi. Bakan, İsrailli uzmanlar tarafından geliştirilen antikoru "önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Bennet, "Bu önemli atılım için enstitü ile gurur duyuyorum" dedi.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, antikorun patentinin alındığı ve uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediği kaydedildi.

İsrail'de bugüne kadar 16 bin 314 korona vakası tespit edilirken 238 kişi de hayatını kaybetti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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