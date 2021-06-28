İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
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İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Katar tarafından finanse edilen 17 adet yakıt yüklü kamyonun Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi.

İsrail'in Katar tarafından finanse edilen 17 adet yakıt yüklü kamyonun Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi.

İsrail'den Filistin'le yaşanan son çatışmalardan bu yana ilk kez Katar tarafından finanse edilen yakıtın Gazze'ye girişine izin geldi. Katar tarafından finanse edilen 17 adet yakıt yüklü kamyon yerleşim bölgesinin tek elektrik santralini beslemek üzere İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz ay İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar arasındaki 11 gün süren çatışmalarda, 256 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki gergin güvenlik durumu nedeniyle 10 Mayıs tarihinde Kerem Şalom kapısını kapatarak, Gazze Şeridi'ndeki elektrik santrali için gerekli olan yakıtın ve Katar yardımlarının bölgeye girişini engellemişti. Geçtiğimiz hafta ise İsrail, bazı malların Gazze'ye girmesine izin vermek için bazı kısıtlamaları gevşetmişti. İsrail'in Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Katar tarafından finanse edilen yakıtın girişinin devam etmesinin COGAT'a bağlı olacağı kaydedilmişti. Ayrıca Katar hükümeti, 2018 yılından bu yana Gazze'ye yakıt yardımı ve yoksul ailelere ödenek sağlamak için parasal destekte bulunuyordu.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin
İsrail'den, Katar yakıtının Gazze Şeridi'ne girmesine izin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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