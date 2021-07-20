İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı
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İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı

İsrail'den, işgal altındaki Filistin topraklarında satış boykotu başlatan Ben & Jerry'ye uyarı
BBC - Haberler | Dünya

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ben & Jerry dondurmalarının İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşimlerinde satış boykotu kararı almasına "güçlü bir hamleyle" karşılık verileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ben & Jerry dondurmalarının İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşimlerinde satış boykotu kararı almasına "güçlü bir hamleyle" karşılık verileceğini söyledi.

Naftali Bennett warned the Amerikan şirketinin ana şirketi Unilever'e boykot kararının yasal ve diğer alanlarda sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Ben & Jerry ürünlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te satılmasının "değerleriyle uyumsuz" olduğunu söylemişti.

Filistinliler kararı övgüyle karşıladı.

İsrail'in 1967 Savaşı'da işgal altına aldığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan 140 dolayında yerleşimde 600 binden fazla Yahudi yaşıyor.

Uluslararası toplumun büyük kısmı, yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor, İsrail ise buna karşı çıkıyor.

BBC Kudüs Muhabiri Tom Bateman Ben & Jerry dondurmalarının İsrail'de çok popüler olduğunu ve Yahudi bayramlarında ve ulusal günlerinde özel aromalar çıkarttıklarını söylüyor.

Dondurma, Yahudi yerleşimlerinde de satılıyor. Bu nedenle ABD'li aktivistler, ilerici görüşleriyle tanınan şirkete baskı yapıyordu.

Şirket, "İşgal altındaki Filistin topraklarında satışın durdurulması" kararını açıklarken yaptığı duyuruda, sevenleri ve güvendikleri ortaklarının paylaştıkları kaygıları tanıdıklarını belirtti.

Şirket, İsrail bayisiyle uzun süren ortaklıklarının 2022 sonunda biteceğini ve daha sonra "İsrail'de başka bir düzenlemeyle kalacaklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Bennet, Unilever CEO'su Alen Jope'yle "bu açık İsrail karşıtı" adımı konuştuğunu belirtti.

Bennett "Bu çok ağır sonuçları olan bir hamle. Bunlara yasal sonuçlar da dahil ve İsrail vatandaşlarına karşı girişilen herhangi bir boykota karşı güçlü bir hamleyle karşılık verecek" dedi.

Unilever ise, kararın Ben & Jerry'nin bağımsız yönetim kurulu tarafından alındığını ve şirketin İsrail'deki varlığına tamamen bağlı olduklarını bildirdi.

BBC
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