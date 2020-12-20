İsrail'den İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat yasağı
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İsrail'den İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat yasağı

20.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:20
İsrail'den İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat yasağı

Korona virüsün (Covid-19) mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Korona virüsün (Covid-19) mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un yeni bir mutasyonu ülke liderlerine yeni seyahat kısıtlaması kararları almaya zorluyor. Covid-19'un mutasyon geçirmesinin ardından korona virüs gündemi ile toplanan İsrail kabinesi, yeni bir seyahat yasağı kararı aldı. Kabine, Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere'den gelen yolcuların İsrail'e girişlerini ikinci bir emre kadar yasakladı. Söz konusu 3 ülkeden İsrail'e gelen İsrail vatandaşları ise diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan farklı olarak Covid-19 otellerinde 14 gün karantinaya alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Derhal tüm dünyayı kapatmalıyız. Sadece iş adamlarının protokole göre uçmasına izin verin ve onlardan geri dönenleri sıkı bir karantina ile sınırlayın. Bu çok büyük bir adım, fakat bir sonuç varsa, buna ulaşmak zor olacak" dedi.

Seyahat yasağının ardından 30'dan fazla İsrail vatandaşı İngiltere'ye geri gönderildi

Alınan seyahat yasağı kararının ardından, İngiltere'den dönen 30'dan fazla İsrail vatandaşı ülkeye kabul edilmedi. İngiltere'den uçakla Ben-Gurion Havalimanı'na inen 30'dan fazla İsrailli karantinaya girmeyi reddetti. Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ilk başta İsrail vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verse de yetkililer yolcuların İsrail'e girişini reddetti. Yetkililer, karantinaya girmeyi kabul etmeyen vatandaşların, uçaktaki diğer yolcularla beraber İngiltere'ye geri gönderdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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